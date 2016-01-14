В один из региональных театров назначен новый директор и главный режиссер

14 января, 2016 16:09

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Мингячевирском государственном драматическом театре произошли кадровые назначения. Как сообщили Report в пресс-службе театра, на должность исполняющего обязанности директора Мингячевирского государственного драматического театра назначен Сахавет Мамедов, а на должность главного режиссера - Хазар Гянджали. При участии представителя Исполнительной власти города Мингячевир Тофига Аскеров новый директор и главный режиссер представлены коллективу театра.