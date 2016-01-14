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    В один из региональных театров назначен новый директор и главный режиссер

    Они представлены коллективу

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Мингячевирском государственном драматическом театре произошли кадровые назначения.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, на должность исполняющего обязанности директора Мингячевирского государственного драматического театра назначен Сахавет Мамедов, а на должность главного режиссера - Хазар Гянджали. 

    При участии представителя Исполнительной власти города Мингячевир Тофига Аскеров новый директор и главный режиссер представлены коллективу театра.  

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