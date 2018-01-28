В Нахчыване состоялась премьера кинокомедии "Kəklikotu" - ФОТО

© Report

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Нахчыване состоялась премьера кинокомедии "Kəklikotu" киностудии "Cinemazadeh".

Как передает Report, на творческом вечере, проведенном в «Молодежном Центре», принял участие коллектив фильма. Они сделали совместные фото с гостями, а затем раздали автографы.

До премьеры фильма главный продюсер картины Джафар Ахундзаде рассказал о процессе создания ленты и представил гостям его актеров. Затем Диляра Казымова исполнила саундтрек фильма.

Лента была встречена зрителями шумными аплодисментами.

По сюжету фильма дядя со своим племянником продают по дороге мешок чабреца, который должен был быть доставлен другому человеку. По ходу картины становится ясно, что в мешке не чабрец, а высушенная марихуана. С этого и начинается настоящее приключение.

Отметим, что в фильме снялись Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Маджид Гусейнов, Фярда Амин, Эльджан Расулов и другие известные актеры, певцы и режиссеры.

Главный продюсер фильма-Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики- Джафар Ахундзаде и Вюгар Исламзаде, авторы сценария- Вюгар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик- Рашад Гараев, музыка Рустама Зейналова, музыкальный директор- Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры- Турал Асадов и Хатаи Али.