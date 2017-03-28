В Музыкальном театре представили спектакль, подготовленный совместно с Тебризским театром

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре отметили Международной день театра.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, по этому случаю был представлен подготовленный вместе с Тебризским театром совместный международный проект - шоу-спектакль "Bəxtəvər".

Координатором проекта подготовки данного музыкального, комического сценического произведения является сотрудник Центрального управления театров министерства культуры Ирана Атабек Надири.

Роли в спектакле исполнили Бабек Нахрейн, Джамал Садыгнежат, Бахман Тагипур, Джавад Акбари (Иран, Тебризский театр), заслуженные артисты Азербайджана Азизага Азизов, Нахида Оруджева, Шовги Гусейнов, Акпер Ализаде, актеры Мёйля Мирзалиев, Агахан Шарифов, Ульвия Алиева и Эльхан Исмаилов (Азербайджанский государственный музыкальный театр).

Режиссер-постановщик спектакля - один из ведущих театральных режиссеров Ирана Ягуб Садигджамали, дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстеры-постановщики - заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, концертмейстер - Фидан Бабаева, ассистент режиссера - Эльмеддин Дадашев.