В Музыкальном театре начались репетиции нового спектакля

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре начаты репетиции нового спектакля.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, успешно продолжаются репетиции музыкального спектакля "Маленький принц", подготовленного по мотивам всемирно известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери, и являющегося международным проектом.

Хореограф спектакля, известный российский режиссер по пластике Сергей Грицай начал индивидуальные и групповые занятия с коллективом нового спектакля: "Предложение о постановке "Маленького принца" на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра было для меня неожиданным и внезапным. И я без сомнений принял это предложение. Поскольку знаю о большой государственной поддержке театров и всей культуры в общем в Азербайджане. Репетиции "Маленького принца" продолжаются в прекрасной атмосфере."

Отметим, что композитором нового спектакля является лауреат многочисленных международных конкурсов, наш земляк, представляющий США, Руслан Агабабаев, режиссер-постановщик - народный артист, обладатель ордена "Шохрат" Джаннат Салимова, режиссер - заслуженный артист Нофэль Велиев, музыкальный руководитель - заслуженный артист, главный хормейстер - Вагиф Мастанов, художник-постановщик - Марьям Алекперли, концертмейстер - Нармина Абдурахманова, ассистент режиссера - Севиндж Меммедова. Сценическая графика принадлежит Мехди Мамедову.

В спектакле роли исполняют заслуженные артисты Алекпер Алиев, Акпер Ализаде, Антон Ферштандт, Шовги Гусейнов, актеры - Магеррам Гурбанов, Алимамед Новрузов, Эмрах Дадашов, Ниджат Али, Айдан Гасанова, Эмиль Гейдаров, Атеш Гараев и двое несовершеннолетних актеров - Рахиб Мамедов и Атилла Мамедов.