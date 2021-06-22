В Музее современного искусства состоялась выставка "СБЛИЗИ"

Сегодня в Музее современного искусства в Баку (MoMA Baku) открылась выставка "СБЛИЗИ" заслуженного художника Азербайджанской Республики Сабины Шихлинской

Сегодня в Музее современного искусства в Баку (MoMA Baku) открылась выставка "СБЛИЗИ" заслуженного художника Азербайджанской Республики Сабины Шихлинской.

Как сообщает Report, проект "СБЛИЗИ" - мультимедийная выставка современного искусства. Его тема - нефтяная отрасль и жизнь нефтяников в ее "героическом" аспекте. На выставке представлены монументальные картины, видео и звуковые инсталляции.

Автор проекта Сабина Шихлинская в интервью Report рассказала, что тема связанная с нефтяной отраслью в Азербайджане, для нее не нова: "В 2018 году я презентовала большую монументальную работу которая называлась "Нефтяной эпос". Это была громадная, состоящая из 25 огромных картин работа, иллюстрирующая историю нефтедобычи в Азербайджане".

По словам художницы, долгое изучение истории нефтедобычи привело ее к выводу, что тема героизма нефтяников до сих пор находится в тени.

"В советское время нефтяники появлялись в работах Таира Салахова и многих других художников, но в современных работах эта тема не очень широко освещается. Мне пришло в голову в таком современном формате сделать этот проект", - отметила Сабина Шихлинская.

Принявшая участие в мероприятии посол Швейцарии в Азербайджане Мюриель Пеневер в свою очередь заявила Report, что сегодняшняя выставка, со всеми мерами безопасности от COVID-19, является признаком того, что жизнь регулярно возвращается в нормальное русло.

"Я очень рада быть в Музее современного искусства на открытии выставки Сабины Шихлинской “СБЛИЗИ”. Особенно в то время, когда из-за пандемии COVID-19 собираться на таких культурных мероприятиях не так просто, как это было раньше. И я очень надеюсь, что в будущем у нас будет много таких культурных мероприятий", - отметила дипломат.

На мероприятии также выступили послы Латвии и Швеции в Азербайджане Дайнис Гаранчс и Кристиан Камилл, которые поздравили художницу с проведением выставки.

Проект "СБЛИЗИ" получил финансовую поддержку Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству SDC и реализован в сотрудничестве с Goethe Zentrum в Баку, Посольством Республики Латвия, Посольством Швеции и Platform ART. Выставка в Музее современного искусства продлится до 27 июля.