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    В Москве простились с поэтом Евгением Евтушенко

    Зал не смог вместить всех желающих проводить Евтушенко в последний путь© RIA Novosti

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Гражданская панихида по поэту Евгению Евтушенко завершилась в Москве в Центральном доме литераторов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, гроб с телом поэта вынесли под аплодисменты почитателей его таланта, похороны пройдут в подмосковном поселке Переделкино в кругу друзей и близких. Евтушенко  похоронят рядом с могилой Бориса Пастернака.

    С поэтом сегодня  пришли проститься министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры России Владимир Мединский  и другие.

    К началу гражданской панихиды зал не смог вместить всех желающих проводить Евтушенко в последний путь. На улице выстроилась внушительная очередь.

    Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.

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