В Москве простились с поэтом Евгением Евтушенко

© RIA Novosti

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Гражданская панихида по поэту Евгению Евтушенко завершилась в Москве в Центральном доме литераторов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, гроб с телом поэта вынесли под аплодисменты почитателей его таланта, похороны пройдут в подмосковном поселке Переделкино в кругу друзей и близких. Евтушенко похоронят рядом с могилой Бориса Пастернака.

С поэтом сегодня пришли проститься министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры России Владимир Мединский и другие.

К началу гражданской панихиды зал не смог вместить всех желающих проводить Евтушенко в последний путь. На улице выстроилась внушительная очередь.

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.