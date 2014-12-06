​В Майами похищено серебряное блюдо работы Пикассо стоимостью $85 тыс.

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ С проходящей в американском городе Майами (штат Флорида) ярмарки искусств похищено серебряное блюдо работы Пабло Пикассо стоимостью $85 тыс.

Как передает Report, блюдо под названием "Лицо с руками" (Visage aux mains) входит в серию из 20 подобных предметов, созданных испанским мастером в 50-е годы прошлого века.

В центре него выгравировано улыбающееся лицо, а по бокам - кисти рук.

Работу Пикассо выставляла в Майами известная амстердамская "Галерея Лесли Смит".

"Я всю жизнь участвую в ярмарках искусств, но никогда раньше у меня ничего не крали", - заявил ее директор Дэвид Смит.

В полиции Майами сообщили, что приступили к расследованию кражи, однако свидетелей преступления пока найти не удалось.

Камер видеонаблюдения рядом с похищенным экспонатом не было.