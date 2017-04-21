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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" прошла презентация документального фильма "Баку в зеркале веков" ("Bakı əsrlərin aynasında").

Как сообщает Report, на презентации картины присутствовали замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, общественные деятели и киноактеры.

Фильм повествует об истории существующих в Баку памятников.

Картина снята на киностудии "Салнамефильм" по заказу министерства культуры и туризма.

Режиссером фильма является россиянка Наталья Завозненко, автором сценария - Сергей Шачин (также из РФ).

Выступивший С.Шачин сказал, что после посещения Баку решил снять этот фильм: "Вернувшись из Баку я решил снять фильм об увиденной красоте".

Заявив о гостеприимстве бакинцев, Наталья Завозненко отметила, что несмотря на истечение веков, Баку до сих пор сохранил свою красоту и древность.