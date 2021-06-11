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В Киеве состоялся музыкально-поэтический вечер азербайджанского и мирового романса

В Киеве состоялся музыкально-поэтический вечер азербайджанского и мирового романса 9 июня 2021 года в киевском Доме актера в одном из древнейших и красивейших залов Киева - караимской кенассе - состоялся музыкально-поэтический вечер азербайджанского и мирового романса.
Искусство
11 июня 2021 г. 18:15
В Киеве состоялся музыкально-поэтический вечер азербайджанского и мирового романса

9 июня 2021 года в киевском Доме актера в одном из древнейших и красивейших залов Киева - караимской кенассе - состоялся музыкально-поэтический вечер азербайджанского и мирового романса.

Как сообщает Report, прозвучали азербайджанские романсы авторства Асафа Зейналлы, Узеира Гаджибекова, Тофика Кулиева, Закира Багирова на слова Низами Гянжеви, Н.Бабаева, Джафара Джабраллы в исполнении Народного артиста Украины, Председателя Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева Гурбана Аббасова, а также Народного артиста, солиста Национальной оперы Украины Александра Дяченко.
Также в концерте приняли участие профессиональные оперные украинские певцы, лауреаты Международного Конкурса Памяти Муслима Магомаева - Анастасия Поважная, Андрей Оленин, Ирина Украинец, Павел Грищенко, Ирина Федоровская.

Конкурс Памяти Муслима Магомаева проходит в Украине ежегодно, при поддержке Посольства Азербайджана в Украине, организатор - Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева ( г.Киев)

Также в программе звучали украинские, французские, немецкие, итальянские романсы. Романсы Чайковского и Рахманинова. И все это в поэтическом сопровождении стихов М.Цветаевой, Черубины де Габриак, Гете, И.Бродского, И. Франко, В. Сосюры, Низами Гянжеви.

Мероприятие проводилось при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Украине и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Эльмиры Ахундовой.

Организаторы - Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева. Продюсеры мероприятия - Наталья Кудряшова и Гурбан Аббасов

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