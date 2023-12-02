О нас

В Гяндже состоялся музыкальный вечер, посвященный Низами Гянджеви

В Гяндже состоялся музыкальный вечер, посвященный Низами Гянджеви В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" состоялся литературно-художественный музыкальный вечер, посвященный гениальному поэту Низами Гянджеви.
Искусство
2 декабря 2023 г. 23:38
В Гяндже состоялся музыкальный вечер, посвященный Низами Гянджеви

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" состоялся литературно-художественный музыкальный вечер, посвященный гениальному поэту Низами Гянджеви.

Как сообщает западное бюро Report, до начала мероприятия в фойе Гянджинской государственной филармонии участники ознакомились с фотовыставкой, книгами, картинами, посвященными жизни и творчеству великого поэта.

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти города Гянджи, деятели культуры, искусства и другие гости.

На вечере выступили актеры Гянджинского государственного драматического театра, камерный оркестр и солисты Гянджинской государственной филармонии, Государственный ансамбль песни и танца "Гейгель".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Nizami Gəncəviyə həsr olunan ədəbi-bədii xoreoqrafik musiqili gecə keçirilib

Самое читаемое

Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
Песков: На Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
Песков: На Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
26 ноября 2023 г. 15:25
СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб
СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб
27 ноября 2023 г. 08:56
Гражданские общества Азербайджана и Узбекистана направили совместное обращение главам обоих государств
ФотоГражданские общества Азербайджана и Узбекистана направили совместное обращение главам обоих государств
27 ноября 2023 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi