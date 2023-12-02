В Гяндже состоялся музыкальный вечер, посвященный Низами Гянджеви

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" состоялся литературно-художественный музыкальный вечер, посвященный гениальному поэту Низами Гянджеви.

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" состоялся литературно-художественный музыкальный вечер, посвященный гениальному поэту Низами Гянджеви.

Как сообщает западное бюро Report, до начала мероприятия в фойе Гянджинской государственной филармонии участники ознакомились с фотовыставкой, книгами, картинами, посвященными жизни и творчеству великого поэта.

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти города Гянджи, деятели культуры, искусства и другие гости.

На вечере выступили актеры Гянджинского государственного драматического театра, камерный оркестр и солисты Гянджинской государственной филармонии, Государственный ансамбль песни и танца "Гейгель".