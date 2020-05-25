В странах Европы организован виртуальный тур в Азербайджанcкий музей ковра

Из ряда европейских стран организован онлайн тур в Азербайджанский Национальный музей ковра.

Как сообщает Report, тур состоялся в рамках проекта “Виртуальное путешествие в музеи Азербайджана”, организованного координатором Совета Скандинавских Азербайджанцев по Финляндии, председателем Молодежной организации “Азербайджан-Тюрк”.

В ходе онлайн-тура в семинаре приняли участие азербайджанцы, проживающие в Скандинавских странах, в том числе в Финляндии, Германии, Нидерландах, Америке, Греции, Азербайджане и Швеции.

На семинаре модератор Ульвия Джаббарова отметила, что основная цель проекта - донести до живущей вдали от родины молодежи, зарубежной общественности национальные традиции, историю, музыку, культурное наследие Азербайджана.

Во время онлайн - конференции докладчик семинара директор Национального музея ковра Азербайджана Ширин Меликова проинформировала о деятельности возглавляемой ею организации. Ш.Меликова также рассказала о деятельности Азербайджанского Национального музея ковра, как первого инклюзивного музея страны. Она отметила, что людям с ограниченными возможностями здоровья здесь созданы все условия для ознакомления с экспозицией. Затем участникам был продемонстрирован короткий видеоролик о музее.

Далее в сопровождающейся сурдо – переводом презентации известных телеведущих Диляры Селим, Эмиля Шахзаде, Лейлы Гулиевой представителям диаспорских организаций была продемонстрирована первая часть виртуального тура экспозиции, было подчеркнуто, что проект будет продолжен.