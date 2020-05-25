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В странах Европы организован виртуальный тур в Азербайджанcкий музей ковра

​В европейских странах организован виртуальный тур в музей ковра

Из ряда европейских стран организован онлайн тур в Азербайджанский Национальный музей ковра. 

Как сообщает Report, тур состоялся в рамках проекта “Виртуальное путешествие в музеи Азербайджана”, организованного координатором Совета Скандинавских Азербайджанцев по Финляндии, председателем Молодежной организации “Азербайджан-Тюрк”.

В ходе онлайн-тура в семинаре приняли участие азербайджанцы, проживающие в Скандинавских странах, в том числе в Финляндии, Германии, Нидерландах, Америке, Греции, Азербайджане и Швеции. 

На семинаре модератор Ульвия Джаббарова отметила, что основная цель проекта - донести до живущей вдали от родины молодежи, зарубежной общественности национальные традиции, историю, музыку, культурное наследие Азербайджана. 

Во время онлайн - конференции докладчик семинара директор Национального музея ковра Азербайджана Ширин Меликова проинформировала о деятельности возглавляемой ею организации. Ш.Меликова также рассказала о деятельности Азербайджанского Национального музея ковра, как первого инклюзивного музея страны. Она отметила, что людям с ограниченными возможностями здоровья здесь созданы все условия для ознакомления с экспозицией. Затем участникам был продемонстрирован короткий видеоролик о музее. 

Далее в сопровождающейся сурдо – переводом презентации известных телеведущих Диляры Селим, Эмиля Шахзаде, Лейлы Гулиевой представителям диаспорских организаций была продемонстрирована первая часть виртуального тура экспозиции, было подчеркнуто, что проект будет продолжен.

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