В декабре состоится 150-летний юбилей Джахангира Зейналова

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В декабре этого года в Академическом национальном драматическом театре состоится 150-летний юбилей одного из основоположников профессионального театра, выдающегося актера, театрального деятеля и педагога Джахангира Зейналова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма.

Согласно плану мероприятий, подготовленных министерством культуры и туризма, в рамках юбилейных мероприятий будет представлен художественный проект под названием "От Джахангира к Джахангиру".