 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В декабре состоится 150-летний юбилей Джахангира Зейналова

    В рамках юбилейных мероприятий будет представлен художественный проект под названием От Джахангира к Джахангиру

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В декабре этого года в Академическом национальном драматическом театре состоится 150-летний юбилей одного из основоположников профессионального театра, выдающегося актера, театрального деятеля и педагога Джахангира Зейналова.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма

    Согласно плану мероприятий, подготовленных министерством культуры и туризма, в рамках юбилейных мероприятий будет представлен художественный проект под названием "От Джахангира к Джахангиру".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi