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В CinemaPlus турецкая семейная комедия "Что будет со мной?"

В CinemaPlus турецкая семейная комедия "Что будет со мной?" В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 марта стартует показ турецкой семейной комедии "Что будет со мной?" (Ne olacak halim?).
Искусство
7 марта 2023 г. 15:07
В CinemaPlus турецкая семейная комедия Что будет со мной?

В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 марта стартует показ турецкой семейной комедии "Что будет со мной?" (Ne olacak halim?).

Как сообщает Report, режиссер и сценарист фильма Семра Дюндар. В главных ролях Эмре Алтуг, Алгы Эке и Леми Филозоф.

Коротко о фильме: Известный ведущий Халим Пекьяман не любит детей и проводит свои дни, живя жизнью "плейбоя". Однажды его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он говорит о детях в прямом эфире. Объявленный врагом детей, его выгоняют из телеканала, и он отправляется в загородный дом в Кушадасы. Его путь пересекается с Мелек, которую бросил муж, и которая борется за свою жизнь со своими четырьмя детьми. Халим, влюбленный в Мелек, по иронии судьбы вынужден присматривать за ее детьми. Сможет ли он забыть свою роскошную жизнь в Стамбуле и стать семьянином?

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus” “Ne olacak halim?” filminin nümayişinə başlayır

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