В "CinemaPlus" стартовала долгожданная акция "Super Gün".

Как сообщает Report, акция "Super Gün" стартует с 16 июля.

Тариф:

2D, в течении всего дня - 3.5 AZN

3D, в течении всего дня - 4 AZN

В течении всего дня местные и турецкие фильмы - 4.5 AZN

Dolby Atmos 2D - 4.5 AZN

DolbyAtmos 3D- 5 AZN

Platinum зал, в течении всего дня - 10 AZN

Акция не действительна в праздничные и в нерабочие дни.

Во время "Super Gün" и других скидочных акций не действуют бонусные карты (CineClub и Umico).

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.