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    В CinemaPlus состоялась "Ночь фильмов ужасов" - ВИДЕО

    Гостям были показаны фильмы Страна призраков, Тихое место и Винчестер. Дом, который построили призраки

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan в пятницу в ночь с 13-го на 14-е апреля состоялась "Ночь фильмов ужасов". 

    Как сообщает Report, c 22:30 до 7:00 утра гостям были показаны фильмы "Страна призраков", "Тихое место" и "Винчестер. Дом, который построили призраки", а самое интересное – в эту ночь закуски, алкоголь и музыка оставались со зрителями до самого утра! Абсолютно бесплатно.

    В перерывах между сеансами всех ждали интересные конкурсы и розыгрыши призов.

    Показанные в эту ночь фильмы "Страна призраков" и "Винчестер. Дом, который построили призраки" были дублированы студией Cinemazadeh с профессиональным азербайджанским дубляжом.

    Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, Papa Johns Pizza Azerbaijan, Portal Games, винная компания Merit Brand, Red Bull, Coca-Cola, Sheh su и пивоваренный завод Балтика-Баку.

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