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    В CinemaPlus, расположенном в Т/Ц "Гянджлик" прошла гала - премьера фильма "Будь"

    Фильм в жанре драмматической комедии

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В премиум кинотеатре Азербайджана CinemaPlus, расположенном в Т/Ц «Гянджлик», прошла гала – премьера драмматическо-комедийного фильма «Будь».

    Как передает Report, на мероприятии наряду с актерами фильма также приняли участие известный турецкий актер Тунджер Салман, представители исскуства, приглашенные гости, а также представители медиа.

    Перед показом фильма, в фойе, гостей угостили фуршетом.

    Режиссером фильма, продолжительностью в 70 минут является Намиг Агаев. Роли в экранизации исполнили Намиг Агаев, Фикрет Меммедов, Вусаля Агаева и Светлана Гашимова.

    Фильм повествует о двух братьях один из которых режиссер, а другой сценарист. После неудачного вечера премьера братья были избиты спонсорами и выкинуты на улицу. По пути домой они встречают избитую и униженную, как и они, девушку. Вежливые герои не оставляют в беде даму, ставшей жертвой мошенников, и забирают ее домой. Оклемавшись от произошедшего, братья вдохновляются этой дамой и начинают писать новый сценарий. По воле случая, эта девчушка получает роль принцессы в их новом сценарии. Записанный сценарий, начинает производиться вживую до начала экранизации. События набирают оборот и приобретают опасный характер.

    Показ фильма стартует с 26-го апреля в кинотеатрах сети CinemaPlus

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