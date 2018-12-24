В Центре мугама состоялся показ спектакля известного израильского драматурга Иддо Нетаньяху

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря в Международном центре мугама состоялся показ спектакля, поставленного творческим коллективом Русского драматического театра им. С.Вургуна, по мотивам произведения "В поисках смысла" известного израильского драматурга Иддо Нетаньяху.

Как передает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке Посольства Государства Израиль в Азербайджанской Республике, "Nariman film" Production company и Международного центра мугама.

Выступивший перед просмотром спектакля чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Азербайджанской Республике господин Дан Став выразил глубокую удовлетворенность тем фактом, что на бакинской сцене поставлено произведение известного израильского драматурга, что, само по себе, является подтверждением развития и укрепления культурных связей между двумя странами на фоне развивающихся по восходящей и укрепляющихся день ото дня дружественных отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах сотрудничества. Он также поблагодарил директора Международного центра мугама господина Мурада Гусейнова за высокую организацию столь важного мероприятия.

На вечере присутствовали знаменитые высокие гости, а также сам известный драматург Иддо Нетаньяху с супругой.

Затем состоялся показ спектакля "В поисках смысла", поставленный по мотивам одноименного произведения Иддо Нетаньяху, посвященного теме Холокоста евреев в года второй мировой войны.

Прекрасная постановка и игра актёров творческой группы из Русского драматического театра им. С.Вургуна в составе режиссёра-постановщика Ильгара Сафата, народных артистов Азербайджана Людмилы Духовной и Мабута Магеррамова, актёров Азера Айдемира и Румии Агаевой не оставили в зале ни одного равнодушного к горьким событиям того времени.

Спектакль завершился овациями и возгласами «браво!».

Отметим, что работа Центра мугама по пропаганде и развитию лучших образцов азербайджанской и зарубежной культуры и искусства продолжается.

Так, 25 декабря в Центре мугама в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar", осуществляемого совместно с телеканалом "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, состоится концерт, посвященный творчеству известной азербайджанской певицы Тукезбан Исмаиловой.