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В Центре Гейдара Алиева покажут любимые спектакли общенационального лидера

В Центре Гейдара Алиева покажут любимые спектакли общенационального лидера 24 февраля в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера, будет показана пьеса Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы".
Искусство
13 января 2023 г. 15:51
В Центре Гейдара Алиева покажут любимые спектакли общенационального лидера

24 февраля в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера, будет показана пьеса Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы".

Как сообщает Report, спектакль будет представлен в постановке Азербайджанского государственного академического национального драматического театра при совместной организации Центра Гейдара Алиева и Министерства культуры.

Режиссер-постановщик и художник спектакля – народный артист Азер Паша Нейматов. В постановке прозвучит новая интерпретация музыки народного артиста СССР Кара Караева, написанной для "Мертвецов". Ее исполнит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

В двухактном спектакле роль Шейха Насруллы воплотит народный артист Нуреддин Мехдиханлы, а Искендера – заслуженный артист Анар Гейбатов. Также в театральном представлении задействованы народные артисты Али Нур, Гаджи Исмаилов, Кязым Абдуллаев, Лалезар Мустафаева, Рафиг Азимов, Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльхан Гулиев, Эльшан Рустамов, Алвида Джафаров, Кязым Гасангулиев, Метлеб Абдуллаев, Мезахир Джалилов, Мирза Агабейли и другие актеры театра.

Отметим, что трагикомедия Джалиля Мамедгулузаде "Мертвецы" – излюбленное произведение общенационального лидера Гейдара Алиева. Сам великий лидер в своих интервью говорил: "Учась в старших классах, я проявлял большой интерес к театру, часто ходил посмотреть спектакли местного драматического театра... Так, наш театр поставил пьесу Мирзы Джалиля "Мертвецы", и я с большим удовольствием посмотрел ее несколько раз. Пьеса "Мертвецы" – глубоко философское произведение. По своей философской нагрузке она стоит в первом ряду среди драматических произведений азербайджанской литературы. В то же время от других произведений ее отличают глубокий национальный дух, народность... Я знаю все драматические произведения, начиная с Шекспира. Считаю, что никому еще не удалось создать произведение, равное "Мертвецам". Поскольку выбор такой темы сам по себе является философией, гениальностью..."

Гейдар Алиев еще с юных лет был очень привязан к театру. В школьные и студенческие годы он выступал в драматических кружках и называл азербайджанский национальный театр нашим национальным достоянием. Регулярно посещая театральные постановки, общенациональный лидер встречался с творческим коллективом Азербайджанского национального драматического театра, давал свои советы и поручения.

В связи с тем, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2023 год объявлен в нашей стране Годом Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева планирует проведение ряда проектов и мероприятий. Одним из них станет показ ряда театральных постановок в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство".

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində "Ölülər" tamaşası nümayiş olunacaq

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