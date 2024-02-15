В Центре Гейдара Алиева открылась выставка художника Коджо Марфо

В открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и директор Баку Медиа Центра Арзу Алиева

В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка ганского художника Коджо Марфо под названием "Испытание надежды" (Crucible of hope).

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и директор Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Перед началом церемонии открытия художник Коджо Марфо в интервью журналистам подчеркнул, что выставка организована прекрасно.

"До прибытия сюда я в ответ на свои вопросы об Азербайджане слышал только положительные отзывы. Это мой первый визит в Баку. По дороге из аэропорта в отель я увидел, как красив город. Я очень рад находиться здесь и представлять свою выставку. Культура сближает людей, и есть много особенностей, которые нас объединяют в сфере культуры. Прежде чем провести свою первую выставку, я долго думал о своем предназначении в жизни. Многие люди вошли в мою жизнь, именно они вдохновили меня на написание моих работ и на проведение этой выставки. Это всегда дает надежду", – отметил художник.

Выступивший на церемонии открытия куратор выставки Жан-Давид Малат сказал, что благодаря визиту в Баку у него появилась возможность представить эти работы публике, а также насладиться пребыванием в прекрасном городе. Он выразил благодарность вице-президенту Фонда Лейле Алиевой, директору Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и помощнику Президента Азербайджанской Республики Анару Алакбарову за организацию персональной выставки Коджо Марфо в Центре Гейдара Алиева и выразил надежду на то, что подобные выставки будут проводиться и в будущем.

Художник Коджо Марфо поблагодарил за теплую встречу в Азербайджане и рассказал о работах. По его словам, его работы написаны на основе его детских впечатлений и каждое произведение – это определенный месседж, призывающий людей к единству и общению. По мнению художника, тематика его произведений близка каждому человеку.

"Я считаю большой честью для себя, что созданные мной работы представлены в столь прекрасном и грандиозном здании. Выражаю за это признательность Фонду Гейдара Алиева", – добавил он.

Затем гости осмотрели выставку, где представлены более 20 произведений художника, яркие краски которых дарят зрителям праздничное настроение. В его работах нашли отражение его детские впечатления, эмоции и размышления, а также реалии сегодняшнего дня и темы, волнующие общество, что не только позволяет близко познакомиться с творчеством Коджо Марфо, его переживаниями и многогранным внутренним миром, но и заставляет задуматься о проблемах современного мира.

Коджо Марфо — ганский художник, проживающий в Лондоне. В его творчестве преобладают мотивы традиционного искусства Африки, где он родился и вырос. Многочисленные путешествия способствовали знакомству Марфо с различными культурами, элементы которых он также отражает в своем творчестве, и неслучайно знакомство с работами художника сродни путешествию по лабиринту различных культур.

Произведения Коджо Марфо ранее выставлялись в Амстердаме, Барселоне, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Токио и других городах.