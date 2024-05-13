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В CineMastercard прошел гала-вечер фильма "Cadı"

В CineMastercard прошел гала-вечер фильма "Cadı" В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Dəniz Mall состоялся гала-вечер турецкого триллера "Cadı" (Ведьма).
Искусство
13 мая 2024 г. 15:35
В CineMastercard прошел гала-вечер фильма Cadı

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Dəniz Mall состоялся гала-вечер турецкого триллера "Cadı" (Ведьма).

Как сообщает Report, фильм снят по одноименному произведению известного турецкого писателя Хусейна Рахми Гюрпынара.

На мероприятии приняли участие режиссер фильма Эрман Бостан, оператор Шафак Ылдыз и известные актеры главных ролей Фуркан Андыч, Бусе Мерал и Чагдаш Онур Озтюрк.

Турецкие гости ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке и фотографировались со своими фанатами.

Кинокартина рассказывает историю молодой женщины, которая уверена, что ее преследует призрак покойной жены ее супруга, однако в конце выясняется, что она стала жертвой жестокого розыгрыша.

Отметим, что азербайджанскому зрителю Фуркан Андыч хорошо знаком по сериалам Kara Tahta, Her Yerde Sen, Meryem.

Бусе Мерал снималась в сериалах Bizim Hikaye, Destan, Baba, а Чагдаш Онур Озтюрк в Yuvamdaki Düşman, Avlu, Ömer и других проектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCineMastercard kinoteatrında “Cadı” filminin Qala gecəsi keçirilib

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