В Баку проходят мастер-классы преподавателя курса ГИТИСа

В Баку состоялся мастер-класс каскадера, актера, доцента кафедры сценического движения и пластики Российского института театрального искусства (ГИТИС) Айдара Закирова.
Как передает Report, об этом этом сообщили в пресс-центре РИКЦ.
Россотрудничество совместно с ГИТИС проводят профессиональное обучение основам сценических искусств по системе Станиславского под названием "Stanislavsy Method".
Отмечается, что мастер-классы по сценическому движению и фехтованию продлятся до 24 сентября в малом зале Азербайджанского Государственного Музыкального Театра.