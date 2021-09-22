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В Баку проходят мастер-классы преподавателя курса ГИТИСа

В Баку проходят мастер-классы преподавателя курса ГИТИСа В Баку прошел мастер-класс каскадера, актера, доцента кафедры сценического движения и пластики Российского института театрального искусства (ГИТИС) Айдара Закирова
Искусство
22 сентября 2021 г. 12:41
В Баку проходят мастер-классы преподавателя курса ГИТИСа

В Баку состоялся мастер-класс каскадера, актера, доцента кафедры сценического движения и пластики Российского института театрального искусства (ГИТИС) Айдара Закирова.

Как передает Report, об этом этом сообщили в пресс-центре РИКЦ.

Россотрудничество совместно с ГИТИС проводят профессиональное обучение основам сценических искусств по системе Станиславского под названием "Stanislavsy Method".

Отмечается, что мастер-классы по сценическому движению и фехтованию продлятся до 24 сентября в малом зале Азербайджанского Государственного Музыкального Театра.

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