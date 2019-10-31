В Русском Драматическом театре состоялась премьера спектакля "Женщина в ночи"

30 октября в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре им. С.Вургуна состоялась премьера спектакля "Женщина в ночи", в постановке народного артиста Азербайджана - Александра Шаровского.

Как сообщает Report, главную роль в спектакле сыграла народная артистка Азербайджана - Людмила Духовная. Спектакль был показан на открывшейся в этот же день Камерной сцене театра. На спектакле присутствовал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который по окончанию спектакля вручил Людмиле Духовной орден "Шохрат".

Напомним, что 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом "Шохрат" за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.