В Баку состоялась премьера нового фильма Федора Бондарчука "Воин" - ВИДЕО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку с 1 октября в кинотеатре "28 Cinema" начался показ российской картины "Воин".

Как сообщает Report, с начала показа в Азербайджане фильм вызвал небывалый ажиотаж в кинотеатре, став одним из самых популярных фильмов.

Фильм посвящен истории о двух братьях - бойцах смешанных единоборств. Чтобы восстановить семейные отношения и поправить материальное положение, они решают принять участие в бойцовском турнире. Не обойдется и без отца: он работал тренером по боксу и давно хотел сделать из детей чемпионов. Это картина о долге и жизненных ценностях, показанных сквозь призму жизни братьев и их отца - крепких и гордых людей, фильм о семье, об обидах, которые мы носим в себе десятилетиями, о боли, которую мы причиняем подчас бездумно, и о прощении, которому всегда должно найтись место в наших сердцах.

Продюсерами фильма выступили Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Антон Златопольский.

В главных ролях снялись популярные актеры Фёдор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч, Юрий Яковлев-Суханов, Александр Новин, Александр Балуев, Мария Андреева, Владимир Селиванов и Екатерина Мельник.

Особое внимание в фильме уделено постановке самих боев. В них приняли участие настоящие спортсмены: Али Багаутинов, Владимир Минеев, Максим Гришин, Константин Ерохин и Виталий Минаков.

Отметим, что создатели ленты купили права на сценарий "Вкус крови", положенный в основу голливудского фильма 2011 года "Воин".