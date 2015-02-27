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    ​В Баку пройдут Дни таджикского кино

    В рамках мероприятия состоится показ 5-ти художественных и 5-ти документальных фильмов

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 9-14 марта при организационной поддержке министерства культуры и туризма в Азербайджане пройдут Дни таджикского кино.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, цель мероприятия заключается в укреплении традиций культурного сотрудничества и братских отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, а также расширении связей в области киноискусства. В рамках мероприятия состоится показ 5-ти художественных и 5-ти документальных фильмов.

    Церемония открытия запланирована на 10 марта в 19:00 в Центре кино "Низами".

    Отметим, что мероприятие проводится в соответствии с "Планом мероприятий по осуществлению программы по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан".  

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