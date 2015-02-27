​В Баку пройдут Дни таджикского кино

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 9-14 марта при организационной поддержке министерства культуры и туризма в Азербайджане пройдут Дни таджикского кино.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, цель мероприятия заключается в укреплении традиций культурного сотрудничества и братских отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, а также расширении связей в области киноискусства. В рамках мероприятия состоится показ 5-ти художественных и 5-ти документальных фильмов.

Церемония открытия запланирована на 10 марта в 19:00 в Центре кино "Низами".

Отметим, что мероприятие проводится в соответствии с "Планом мероприятий по осуществлению программы по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан".