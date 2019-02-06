В Баку пройдет концерт "второго Карузо"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку впервые пройдут гастроли популярного израильского певца - исполнителя в стиле фламенко - Шимона Сибони.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском Государственном Русском драматическом театре

Концерт состоится 27 марта на сцене Русского Драматического театра. В его программе прозвучат известные произведения из репертуара таких всемирно известных исполнителей как, Джованни Капурро, Лучано Паваротти, Энрико Карузо, Освальдо Фаррес и многих других.

Ш. Сибони исполнит композиции на иврите, на испанском и французском языке.

Шимон Сибони родился в Марокко, в городе Касабланка в религиозной еврейской семье из потомственных канторов имеющих корни из Испании. С раннего детства у него проявился незаурядный талант в пении. Редкий голос (тенор) и сильная харизма сопровождала его на гастролях, по всему миру, на известнейших сценах США, Канады, Марокко, Франции, Англии и многих стран латинской Америки. Шимон выступал в сопровождении всемирно известной израильской филармонии, за его сильнейший голос он был назван вторым Карузо.