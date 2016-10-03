В Баку открылась V Международная выставка "От отходов к искусству"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 2 октября в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" открылась V Международная выставка "От отходов к искусству".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

Как сообщает Report, выставка организована ОАО "Темиз шехер" по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Общественного объединения IDEA, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и художественной галереи "Q Gallery". На выставке, где представлены произведения искусства, выполненные с использованием бытовых отходов и ненужных предметов, демонстрируются работы 25 представителей искусства из 8 стран. В целом, за 5 лет в выставке "От отходов к искусству" приняли участие свыше 80 мастеров из 30 стран. Основная цель выставки - привить населению понимание важности сохранения окружающей среды в чистоте, заставить их отказаться от привычки не раздумывая выбрасывать ненужные, на их взгляд, вещи в мусорные ящики. Считающиеся ненужными и выброшенные отходные материалы "ожили" в руках мастеров.

Представленная на выставке работа "Карабахский Пегас" принадлежит Мамеду Рашидову (Азербайджан). Карабахские кони олицетворяют самоотверженность и мужество. Согласно концепции произведения, чтобы справедливость победила в решении сложных вопросов, требуется время. Легендарный Пегас веками считался символом силы и скоротечности времени. Единство двух этих понятий свидетельствует о том, что настанет день, когда восторжествует справедливость.

Работа Татьяны Гомзы "Мягкие лапки" посвящена кошачьей семье. Кошки словно открыли гостям свои объятия. Несмотря на несколько суровый вид, который им придает металлическая основа, у них очень мягкие и удобные сапоги. Посетители выставки, независимо от возраста, надев их, мгновенно почувствуют "мягкие лапки". Возможно, после непосредственного соприкосновения с этим позитивным произведением искусства, идея креативного подхода к отходам будет казаться более привлекательной.

Пластиковое загрязнение, охватившее мировые океаны, стало катализатором для произведения "Течение" Ингрид Голдблум (США). На заднем плане, где изображены математические модели, отражено превращение соединений мелких отходов в гигантскую воронку отходов. Оптические стекла показывают загрязнение океана пластиковыми отходами, играя в то же время роль окна для демонстрации проблемы, возникшей в результате неправильного обращения с отходами.

В произведении "Родная улица" Катарины Монтейро (Португалия) бездомная кошка, живущая на помойке, изображена в окружении мышей и рыбных косточек. Однако, этот мусорный ящик словно клад пирата наполнен золотом и драгоценными камнями. Концепция произведения заключается в том, что предмет, являющийся отходом для одного человека, может считаться сокровищницей для другого.

Целью композиции российских художников Нины Никифоровой и Владимира Никифорова "Золото из отходов" является внушение людям понятия "круговорот веществ", являющегося важнейшим законом природы, то есть идеи, что отходы вновь могут стать нужным предметом.

Произведения Александра Фалея (Беларусь), Эркина Алекперли (Азербайджан), Габиба Сахера (Иран), Дженнифер Маэстре (США), Шамиля Гулиева (Казахстан), Сосо Чхаидзе (Грузия), Закария Закарьяева (Россия), Мартинса Спрогиса (Латвия), Пандоры Апостоловской Саздовска (Македония) и других художников еще раз подтверждают, что искусство – это отражение важности человеческой жизни, того, что хаос может превратиться в красоту и мужество.

По случаю пятилетия выставки "От отходов к искусству" на церемонии открытия были продемонстрированы видеоматериалы.

Сегодня в городе Баку отходы используются как сырье для повторного производства. В то же время, в результате сжигания отходов получается электроэнергия. А выставка "От отходов к искусству" наглядно демонстрирует, что отходы – не совокупность ненужных предметов, и из них можно даже создавать произведения искусства.

Напомним, что выставка "От отходов к искусству" организуется с 2010 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках пилотного проекта "Темиз Гала", реализуемого ОАО "Темиз шехер" в поселке Гала. По проекту, управление отходами в поселке осуществляется способом, отвечающим современным стандартам. Отметим, что с 2015 года в поселке Гала функционирует также музей "От отходов к искусству". Посетители могут ознакомиться здесь с различными произведениями из отходов.

Для желающих ознакомиться с V Международной выставкой "От отходов к искусству", которая продлится до 12 октября, с 3 октября в течение 3-х дней в 12:00 от ворот Парных ворот ("Гоша гала гапысы") "Ичеришехер" будут отправляться автобусы в заповедник "Гала".