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В Баку демонстрируются традиционные японские виды искусств

В Баку демонстрируются традиционные японские виды искусств В сервисном центре ASAN №7 представлены традиционные японские виды искусства "кинцуги" и "мокуханга".
Искусство
17 ноября 2023 г. 20:12
В Баку демонстрируются традиционные японские виды искусств

В сервисном центре ASAN №7 представлены традиционные японские виды искусства "кинцуги" и "мокуханга".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Японии совместно с юридическим лицом публичного права ABAD.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, директор юридического лица публичного права ABAD Руфат Эльчиев.

Посол Джуничи сказал Report, что мероприятие, состоящее из двух частей, включает в себя сначала демонстрацию искусства "кинцуги", а затем "мокуханга".

"Эти два вида искусства являются одними из самых традиционных. Очень приятно, что у нас есть шанс представить эти традиции в Азербайджане. В прошлом году мы отметили 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном и в рамках этого провели ряд мероприятий", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ənənəvi yapon incəsənət növləri nümayiş olunur

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