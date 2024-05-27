Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с концертом в Стамбуле

Азербайджанский государственный ансамбль танца спустя 36 лет впервые выступил с концертом в Стамбуле.
Как передает Report, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Ансамбль исполнил национальные танцы Азербайджана на сцене амфитеатра имени Джемиля Топузлу.
Концерт начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции и минуты молчания в память о шехидах.
Прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Саида Рустамова, Тофика Кулиева, Хаджи Ханмамедова.
Отмечается, что в последний раз Госансамбль выступал в Стамбуле 36 лет назад.
Государственный ансамбль танца Азербайджана создан в 1970 году. С 2018 года руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде.