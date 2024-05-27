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Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с концертом в Стамбуле

Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с концертом в Стамбуле Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с концертом в Стамбуле
Искусство
27 мая 2024 г. 18:35
Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с концертом в Стамбуле

Азербайджанский государственный ансамбль танца спустя 36 лет впервые выступил с концертом в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ансамбль исполнил национальные танцы Азербайджана на сцене амфитеатра имени Джемиля Топузлу.

Концерт начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции и минуты молчания в память о шехидах.

Прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Саида Рустамова, Тофика Кулиева, Хаджи Ханмамедова.

Отмечается, что в последний раз Госансамбль выступал в Стамбуле 36 лет назад.

Государственный ансамбль танца Азербайджана создан в 1970 году. С 2018 года руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı İstanbulda konsert proqramı ilə çıxış edib

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