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Азербайджанский скульптор, творящий под "ракетным дождем" в Харькове - ФОТОРЕПОРТАЖ

Азербайджанский скульптор, творящий под "ракетным дождем" в Харькове - ФОТОРЕПОРТАЖ На протяжении 40 лет проживающий в Харькове уроженец Гянджи скульптор Катиб Мамедов за свои творческие достижения удостоен почетного звания Народного художника Украины. Автор ряда произведений, вызвавших большой интерес в Украине, удостоен различных нагр
Искусство
25 мая 2024 г. 17:16
Азербайджанский скульптор, творящий под ракетным дождем в Харькове - ФОТОРЕПОРТАЖ

Проживающий в Харькове на протяжении 40 лет уроженец Гянджи скульптор Катиб Мамедов за свои творческие достижения удостоен почетного звания Народного художника Украины. Автор ряда скульптур, вызвавших большой интерес в Украине, удостоен различных наград и является единственным азербайджанцем, получившим статус почетного гражданина Харькова.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж с мастерской Катиба Мамедова в одной из горячих точек Украины - Харькове.

Война не обошла стороной и азербайджанского скульптора, его племянник стал жертвой шальной пули.

В связи с усилением ракетных обстрелов Мамедов перенес мастерскую в подвал, где продолжает свою работу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarkovda “mərmi yağışı” altında yaşayıb-yaradan azərbaycanlı heykəltaraş - FOTOREPORTAJ

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