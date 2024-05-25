Азербайджанский скульптор, творящий под "ракетным дождем" в Харькове - ФОТОРЕПОРТАЖ

На протяжении 40 лет проживающий в Харькове уроженец Гянджи скульптор Катиб Мамедов за свои творческие достижения удостоен почетного звания Народного художника Украины. Автор ряда произведений, вызвавших большой интерес в Украине, удостоен различных нагр

Проживающий в Харькове на протяжении 40 лет уроженец Гянджи скульптор Катиб Мамедов за свои творческие достижения удостоен почетного звания Народного художника Украины. Автор ряда скульптур, вызвавших большой интерес в Украине, удостоен различных наград и является единственным азербайджанцем, получившим статус почетного гражданина Харькова.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж с мастерской Катиба Мамедова в одной из горячих точек Украины - Харькове.

Война не обошла стороной и азербайджанского скульптора, его племянник стал жертвой шальной пули.

В связи с усилением ракетных обстрелов Мамедов перенес мастерскую в подвал, где продолжает свою работу.