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Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3% В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 5 млрд 865 млн манатов.
АПК
13 июля 2023 г. 12:01
Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 5 млрд 865 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 3% и составила 2 млрд 968 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 3,7% и составила 2 млрд 897 тыс. манатов.

За январь-июнь текущего года произведено 285,4 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу, 1122,9 тыс. тонн молока, 1107,4 млн яиц, 14 тыс. тонн шерсти, 356,6 тонн коконов шелкопряда, производство мяса увеличилось на 3,1%, молока - на 2,7%, яиц - на 12%, коконов - на 5,1%, а производство шерсти сократилось на 2,8%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 %-dən çox böyüyüb

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