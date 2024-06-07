О нас

Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре"

Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре" Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре", который расскажет о масштабах уничтожения Арменией природы в этом регионе за годы оккупации.
Искусство
7 июня 2024 г. 12:36
Будет снят документальный фильм Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре

Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре", который расскажет о масштабах уничтожения Арменией природы в этом регионе за годы оккупации.

Как сообщает Report, проект реализуется Общественным объединением "Сеть азербайджанских журналистов".

В фильме будут представлены исторические факты о поджогах лесов, уничтожении флоры и фауны в годы оккупации и в период освобождения районов.

Авторы планируют показать, что наибольшим препятствием на пути достижения Целей устойчивого развития ООН на освобожденных территориях является минная угроза, которая представляет опасность не только для людей, но и для окружающей среды.

Съемки планируется начать уже в ближайшее время в Карабахе и Восточном Зангезуре. Премьера документального фильма для широкой аудитории запланирована накануне 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане. Проект реализуется при финансовой поддержке Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Documentary on ecocide in Karabakh, East Zangazur to expose Armenia's environmental crimes in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ekosid” mövzusunda sənədli film çəkiləcək

Экслюзивные новости

Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi