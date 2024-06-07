Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре"

Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре", который расскажет о масштабах уничтожения Арменией природы в этом регионе за годы оккупации.

Будет снят документальный фильм "Экоцид в Карабахе и Восточном Зангезуре", который расскажет о масштабах уничтожения Арменией природы в этом регионе за годы оккупации.

Как сообщает Report, проект реализуется Общественным объединением "Сеть азербайджанских журналистов".

В фильме будут представлены исторические факты о поджогах лесов, уничтожении флоры и фауны в годы оккупации и в период освобождения районов.

Авторы планируют показать, что наибольшим препятствием на пути достижения Целей устойчивого развития ООН на освобожденных территориях является минная угроза, которая представляет опасность не только для людей, но и для окружающей среды.

Съемки планируется начать уже в ближайшее время в Карабахе и Восточном Зангезуре. Премьера документального фильма для широкой аудитории запланирована накануне 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане. Проект реализуется при финансовой поддержке Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций.