В CineMastercard состоялся детский праздник с показом мультфильма "Гадкий Я 4"

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялся детский праздник с показом мультфильма "Гадкий Я 4".

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялся детский праздник с показом мультфильма "Гадкий Я 4".

Как сообщает Report, на мероприятие были приглашены дети ветеранов Карабахской войны, дети-сироты и больные лейкемией.

Команда CineMastercard подготовила интересную развлекательную программу. Специальными гостями программы стали Клоун Агуша и большая кукла Миньон, которые на протяжении всего дня развлекали юных гостей и дарили им море позитивных эмоций. Также были организованы различные игры и конкурсы, которые вызвали восторг у всех присутствующих. Была установлена фотозона, для того чтобы можно было запечатлеть замечательно проведенное время с клоуном и любимым героем мультфильма.

Детей угостили попкорном и освежающими напитками. Праздничная атмосфера поддерживалась музыкой и веселыми аниматорами, которые вовлекали детей в танцевальные флешмобы и хороводы.

После насыщенной программы юные зрители посмотрели американский анимационный фильм-комедию "Гадкий Я 4", созданный студиями Illumination и Universal Pictures. Режиссер фильма - Крис Рено, озвучивали роли Стив Карелл, Кристен Уиг, Пьер Коффен, Миранда Косгроув и Стив Куган.

Сюжет мультфильма продолжает историю бывшего суперзлодея Грю, его жены Люси и трех приемных дочерей - Марго, Эдит и Агнес. Грю, ставший агентом Антизлодейской Лиги, сталкивается с новыми приключениями и соперниками, среди которых может оказаться его родной брат-близнец.

Мультфильм "Гадкий Я 4" можно посмотреть в сети кинотеатров CineMastercard на русском, английском и турецком языках, а также с использованием новейших технологий 4DX и ScreenX.