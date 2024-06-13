В YARAT открылась выставка художницы Айдан Салаховой

В Пространстве современного искусства YARAT открылась персональная выставка мультидисциплинарной художницы Айдан Салаховой под названием "Голоса тишины".

В Пространстве современного искусства YARAT открылась персональная выставка мультидисциплинарной художницы Айдан Салаховой под названием "Голоса тишины".

Как сообщает Report, "Голоса тишины" является первой крупномасштабной музейной выставкой Айдан Салаховой в Баку. Выставка, подготовленная по заказу YARAT, посвящена глобальной проблеме домашнего насилия и обращается ко всем от имени его жертв. В своем проекте художница посредством исследования эмоционального спектра домашнего насилия особо подчеркивает страхи и отчаяния жертв. В экспозиции представлена инсталляция из 12 огромных кувшинов, высеченных из аглая – белого облицовочного камня, и это является первым опытом художницы в создании произведений из местного материала.

Основная суть выставки – это голоса, доносящиеся из кувшинов, каждый из которых кратко "пересказывает" трагические события из семейной истории жертв, отобранные из хроники случаев домашнего насилия, имевших место за последние 12 лет, и освещает эти проблемы, переживаемые в Азербайджане, а также в других странах. Эти голоса создают эмоциональный контраст между эстетическим величием инсталляции и страданиями от травмирующих историй, подчеркивают значимость борьбы со случаями насилия в семейных отношениях и огласки этих событий в общественности.

Инсталляция "Голоса тишины", превратившись в символ надежды и воспоминаний, побуждает к осуждению всех форм насилия и к размышлению о важности противодействия с ним. Выставка – это призыв к диалогу, взаимопониманию и солидарности, пропагандирующий построение информированного и безопасного общества для каждого. Данная экспозиция призывает нас нарушить коллективное умалчивание фактов домашнего насилия и построить общество, в котором каждый сможет жить без страха и жестокости.