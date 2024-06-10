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Дом из культового фильма "Один дома" продан за более $5 млн

Дом из культового фильма "Один дома" продан за более $5 млн Дом, где проходили съемки культовой рождественской комедии "Один дома" в США продан за более чем 5 млн долларов.
Искусство
10 июня 2024 г. 14:56
Дом из культового фильма Один дома продан за более $5 млн

Дом, где проходили съемки культовой рождественской комедии "Один дома" в США продан за более чем 5 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, особняк был выставлен на продажу на сайте realtor.com и нашел покупателя всего за неделю.

Нынешний статус объекта - under contract, то есть продавец и покупатель подписали контракт, но сделка еще может не состояться.

Дом в населенном пункте Уиннетка (штат Иллинойс) был выставлен на продажу за 5,25 млн долларов, однако точная сумма следки не обнародована.

Объект продается второй раз после выхода легендарного фильма "Один дома" на экраны в 1990 году. В 2012 году его купили за 1,58 млн долларов.

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