Сегодня на 68-м году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Иса Мамедов.
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Иса Мамед оглу Мамедов родился 5 марта 1956 года в Гафанском районе Западного Азербайджана.
В 1979 году окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1988 году - Азербайджанский государственный художественный институт имени М.А. Алиева, факультет живописи.
В Турции (2009), в галерее "Баку-Берлин" в Германии (2010), в Баку (2011) и Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств (2016, 2020) были организованы его персональные выставки под названием "Моя Родина".
Долгое время он работал преподавателем в Азербайджанской государственной академии художеств, был членом Союза художников Азербайджана и Союза художников при ЮНЕСКО.
В 2021 году Распоряжением Президента Ильхама Алиева Исе Мамедову было присвоено почетное звание заслуженного художника Азербайджанской Республики.