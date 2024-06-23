Скончался заслуженный художник Азербайджана Иса Мамедов

Сегодня на 68-м году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Иса Мамедов.

Сегодня на 68-м году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Иса Мамедов.

Как передает Report , информацию об этом в социальных сетях распространили его коллеги.

Иса Мамед оглу Мамедов родился 5 марта 1956 года в Гафанском районе Западного Азербайджана.

В 1979 году окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1988 году - Азербайджанский государственный художественный институт имени М.А. Алиева, факультет живописи.

В Турции (2009), в галерее "Баку-Берлин" в Германии (2010), в Баку (2011) и Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств (2016, 2020) были организованы его персональные выставки под названием "Моя Родина".

Долгое время он работал преподавателем в Азербайджанской государственной академии художеств, был членом Союза художников Азербайджана и Союза художников при ЮНЕСКО.

В 2021 году Распоряжением Президента Ильхама Алиева Исе Мамедову было присвоено почетное звание заслуженного художника Азербайджанской Республики.