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CineMastercard впервые принял участие на Каннском Международном кинофестивале

CineMastercard впервые принял участие на Каннском Международном кинофестивале Сеть кинотеатров премиум класса CineMastercard впервые представила себя на Каннском кинорынке (Marché du Film), который проходит в рамках Каннского Международного кинофестиваля. Каннский международный кинорынок, проводимый ежегодно с 1959 года, является к
Искусство
6 июня 2024 г. 14:37
CineMastercard впервые принял участие на Каннском Международном кинофестивале

Сеть кинотеатров премиум класса CineMastercard впервые представила себя на Каннском кинорынке (Marché du Film), который проходит в рамках Каннского Международного кинофестиваля. Каннский международный кинорынок, проводимый ежегодно с 1959 года, является крупнейшим в мире и ключевым событием для профессионалов киноиндустрии.

Как сообщает Report, от имени учредителей на Каннский международный кинорынок был отправлен Председатель Наблюдательного Совета сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде. На мероприятии он встретился с представителями голливудских и европейских студий и обсуждал возможности дальнейшего сотрудничества.

В ходе кинорынка Заур Дарабзаде также представил новые технологические решения и инновационные подходы, которые сеть кинотеатров CineMastercard планирует внедрить в ближайшее время. Это включает в себя улучшенные системы проекции и звука, а также расширение форматов просмотра фильмов, таких как 4DX и ScreenX.

Кроме того, Заур Дарабзаде обсудил перспективы участия сети кинотеатров CineMastercard в международных проектах и возможность проведения специальных показов и премьер фильмов на базе кинотеатров в Азербайджане. Эти инициативы направлены на развитие местного кинорынка и укрепление культурных связей с мировым кинематографом.

CineMastercard продолжает внедрять новшества, чтобы предложить своим зрителям лучшее. Кинотеатр стремится создать уникальный опыт для каждого зрителя, предлагая комфорт и высокое качество обслуживания. Залы оборудованы современными технологиями, обеспечивая незабываемые впечатления от просмотра.

Также CineMastercard планирует ввести программу лояльности для постоянных клиентов, которая будет включать эксклюзивные предложения, специальные показы и уникальные события. Это позволит сделать посещение кинотеатра не просто просмотром фильма, а настоящим событием для всей семьи.

На Каннском международном кинорынке CineMastercard также продемонстрировал свою приверженность экологическим инициативам, представив планы по внедрению устойчивых практик в своих кинотеатрах. Это включает использование энергосберегающих технологий, сокращение пластиковых отходов и поддержку локальных экологических проектов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CineMastercard” ilk dəfə Kann Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edib

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