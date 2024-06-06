CineMastercard впервые принял участие на Каннском Международном кинофестивале

Сеть кинотеатров премиум класса CineMastercard впервые представила себя на Каннском кинорынке (Marché du Film), который проходит в рамках Каннского Международного кинофестиваля. Каннский международный кинорынок, проводимый ежегодно с 1959 года, является к

Сеть кинотеатров премиум класса CineMastercard впервые представила себя на Каннском кинорынке (Marché du Film), который проходит в рамках Каннского Международного кинофестиваля. Каннский международный кинорынок, проводимый ежегодно с 1959 года, является крупнейшим в мире и ключевым событием для профессионалов киноиндустрии.

Как сообщает Report, от имени учредителей на Каннский международный кинорынок был отправлен Председатель Наблюдательного Совета сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде. На мероприятии он встретился с представителями голливудских и европейских студий и обсуждал возможности дальнейшего сотрудничества.

В ходе кинорынка Заур Дарабзаде также представил новые технологические решения и инновационные подходы, которые сеть кинотеатров CineMastercard планирует внедрить в ближайшее время. Это включает в себя улучшенные системы проекции и звука, а также расширение форматов просмотра фильмов, таких как 4DX и ScreenX.

Кроме того, Заур Дарабзаде обсудил перспективы участия сети кинотеатров CineMastercard в международных проектах и возможность проведения специальных показов и премьер фильмов на базе кинотеатров в Азербайджане. Эти инициативы направлены на развитие местного кинорынка и укрепление культурных связей с мировым кинематографом.

CineMastercard продолжает внедрять новшества, чтобы предложить своим зрителям лучшее. Кинотеатр стремится создать уникальный опыт для каждого зрителя, предлагая комфорт и высокое качество обслуживания. Залы оборудованы современными технологиями, обеспечивая незабываемые впечатления от просмотра.

Также CineMastercard планирует ввести программу лояльности для постоянных клиентов, которая будет включать эксклюзивные предложения, специальные показы и уникальные события. Это позволит сделать посещение кинотеатра не просто просмотром фильма, а настоящим событием для всей семьи.

На Каннском международном кинорынке CineMastercard также продемонстрировал свою приверженность экологическим инициативам, представив планы по внедрению устойчивых практик в своих кинотеатрах. Это включает использование энергосберегающих технологий, сокращение пластиковых отходов и поддержку локальных экологических проектов.