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Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером фламенко

Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером фламенко Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером фламенко в исполнении испанской виртуозной танцовщицы Ребеки Ортега.
Искусство
17 июня 2024 г. 17:06
Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером фламенко

Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером фламенко в исполнении испанской виртуозной танцовщицы Ребеки Ортега.

Она сумела создать потрясающее шоу, устроив для зрителей увлекательную и страстную музыкальную визуализацию испанской страсти и экспрессии в традиционном стиле фламенко с собственными авторскими импровизациями.

Р. Ортега работала с группой Nottingham Flamenquitas, обучалась мастерству классического фламенко в "Культурной академии фламенко Кармен Амайя", проходила практику во всемирно известном Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios в Мадриде, в Escuela Mayor de Danza, и в профессиональной танцевальной академии в Севилье. Она также изучала современный танец у мастера Мануэлы Ногалес.

У нее обширный репертуар, включающий классическое фламенко, а также личные сценические наработки, связанные с театральным и цирковым мастерством. Как танцовщица фламенко она отличается яркой экспрессией, чувством ритма, элегантностью и высоким уровнем сценического мастерства.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Üçüncü Piano Festivalının açılışı olub
Версия на английском языке ФотоBaku Piano Festival opens with a sizzling flamenco night

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