В Бакинском государственном цирке начинается "Экстремальная Зима" со змеями и крокодилами - РЕПОРТАЖ

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном цирке начинается шоу "Экстремальная Зима".

Посетившие цирк сотрудники Report ознакомились с процессом подготовки программы.

У входа в здание нас встретил пресс-секретарь Бакинского государственного цирка Махир Гумбетов. Доносившиеся из зрительного зала звуки музыки свидетельствовали о том, что репетиции уже начались.

Махир Гумбетов отметил, что цирковая программа будет демонстрироваться с 29 декабря по 7 января: "Это – специальная программа, собранная из выступлений и номеров российских и украинских цирковых артистов. Двухчасовая программа очень разнообразна с точки зрения жанра. Шоу мотоциклистов в железном шаре - один из коронных номеров представления. Кроме того, в программу включены номера с участием крокодилов, змей и других животных".

Неугомонные козы

На сцене появляются Дед Мороз и Снегурочка. Поприветствовав присутствующих, они по очереди приглашают гостей программы. На сцену приглашается иллюзионист. Действительно, представленные ими номера стоит посмотреть. В программе отведено место и Веселым Клоунам. Затем начинается шоу с участием обезьян, а следом на арену приглашаются неугомонные козы, которые спустя некоторое время вместе с одним из ведущих поднимаются к зрителям. После этой волнительной и смешной сцены начинается шоу кошек.

Волнительные моменты

В программе особое место занимает шоу акробатов. Самом волнительным моментом является то, когда в конце выступления один из акробатов бросается с высоты.

Приехавший из России азербайджанский акробат

В составе программы насчитывается свыше 30-ти цирковых артистов, один из которых – азербайджанец Орхан Ахмедов.

Он занимается цирковым искусством уже 5 лет: "Я начал работать в Московском цирке Никулина. Мне очень хотелось выступить в Азербайджане. Наконец-то, моя мечта реализовалась. Обычно я работаю с различными коллективами. Цирковому искусству я научился у отца. Я выступал во многих странах".

Отметим, что в зависимости от рядов, стоимость билетов меняется в пределах 10-20 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах Бакинского государственного цирка ежедневно с 10:00 до 20:00.

Фото: Фири Салим