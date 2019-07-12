В Азербайджане пройдет очередной Фестиваль Насими

С 28 сентября по 1 октября в Азербайджане состоится Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, целью фестиваля, организуемого Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, является исследование и пропаганда творчества великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417).

В циклических мероприятиях посредством различных видов искусства будет воспеваться поэзия Насими.

Напомним, что впервые Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими прошел 27-30 сентября 2018 года.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 января 2019 года в связи с 650-летием рождения великого поэта и мыслителя Азербайджана Имадеддина Насими этот год был объявлен "Годом Насими".

В мероприятиях в дни фестиваля, наряду с деятелями искусств Азербайджана, с интересными программами выступят исполнители, прибывшие из США, Китая, Германии, Великобритании, Грузии, Египта, Украины, Франции, Канады, Иордании и ряда стран мира.