В азербайджанских кинотеатрах разрешается трансляция фильмов на других языках - МНЕНИЕ

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Международная юридическая компания Baker & McKenzie дала официальный ответ на вопрос о наличии каких-либо требований в законе "О государственном языке в Азербайджанской Республике" или в других юридических актах относительно дубляжа иностранных фильмов на азербайджанский язык до показа в кинотеатрах или их трансляции с субтитрами.

Как сообщает Report, юридическая компания отметила, что законодательство Азербайджанской Республики (АР) не выдвигает никаких требований относительно дубляжа иностранных фильмов на азербайджанский язык до показа в кинотеатрах или их трансляции с субтитрами. "Согласно 21-й статье "Государственный язык" Конституции страны, государственным языком республики является азербайджанский язык и АР обеспечивает пользование, охрану и развитие государственного языка. Согласно 2-му пункту 21-й статьи, Азербайджанская Республика обеспечивает свободное пользование и развитие других языков, на которых говорит население".

По словам специалиста международной юридической компании, 6-я статья закона "О государственном языке в Азербайджанской Республике" гласит, что фильмы и передачи, дублируемые на теле- и радиоканалах, должны соответствовать нормам языка, установленным государством: "Вышеуказанная статья относится к дубляжу фильмов, транслируемых на телерадиоканалах. Однако эта статья закона не распространяется на фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах".

Также отмечено, что документ под названием "Правила вещания и трансляции фильмов", утвержденный постановлением №165 кабинета министров Азербайджана, определяет правила вещания и трансляции всех фильмов на территории страны: "Вышеуказанные правила не требуют перевода зарубежных фильмов на азербайджанский язык перед их трансляцией в кинотеатрах (дубляж или субтитры). Таким образом, в списке документов, подлежащих на представление в министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики для государственной регистрации фильмов, нет никаких законных требований относительно необходимости перевода фильмов на азербайджанский язык. Помимо этого, в образце общей карты демонстрации, приложенной к вышеуказанным правилам, нет никаких требований, считающих необходимыми перевод зарубежных фильмов на азербайджанский язык перед их показом.

В конечном итоге, так как в соответствующем законодательстве, в 21-й статье Конституции АР и вышеуказанных правовых актах нет никаких требований в связи с азербайджанским языком, в кинотеатрах Азербайджана разрешается показ фильмов на других языках, на которых говорит население страны".