​В Азербайджане снимается фильм про выдающегося военного деятеля

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Студия "Салнаме" министерства культуры и туризма и польская киностудия "Калейдоскоп" начали съемки документального фильма "Полковник", повествующего о жизни и деятельности выдающегося военного деятеля Вели-бека Едигарова.

Как сообщает Report, Вели-бек Едигаров принимал участие в Первой мировой войне в составе царской армии, а также был командиром эскадрона при командире корпуса Национальной армии Азербайджанской Демократической Республики. После того как XI Красная армия вошла в Баку, он в составе разрозненного отряда 3-го конного Шекинского полка с боями отошел на территорию Грузии. До марта 1921 года он воевал против большевиков, в этом же году эмигрировал в Турцию, а затем в Польшу.

В польской народной армии "Армия Крайова" он служил начальником кавалерии операционного отдела и командиром дивизии 10-го кавалерийского полка.

Фильм снимается в Азербайджане, Польше и Грузии. Съемки в Грузии и Польше уже завершены, в Азербайджане планируется завершить в июне-июле.

Отметим, что режиссерами фильма являются Тахир Алиев и Лежи Любах (Польша), автором идеи - посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов, сценаристом - Рамиль Алекперов, продюсером - Назим Гусейнов. В съемках фильма принимают участие и польские кинематографисты.