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В Азербайджане пройдет конкурс талантов "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя"

В Азербайджане пройдет конкурс талантов "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя" 28 июня в Азербайджане стартует конкурс талантов "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя".
Искусство
23 июня 2023 г. 20:54
В Азербайджане пройдет конкурс талантов Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя

28 июня в Азербайджане стартует конкурс талантов "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя".

Как сообщает Report, конкурс, который будет проходить в Оперной студии, продлится 4 дня.

В настоящее время идет активная подготовка к полуфинальным выступлениям, подведение итогов 1-го и 2-го туров. Менторы успешно проводят многочасовые репетиции, а ведущие с большим интересом и энтузиазмом присутствуют и участвуют в творческом процессе. Снимаются ролики, демонстрирующие проделанную работу и реализацию сил и возможностей преподавателей и участников, которые передают общую атмосферу творческого единства и настроение праздника.

Отметим, что важной частью профессиональной подготовки к главному событию этой осени - конкурсу талантов "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя" является создание музыкально-художественных впечатлений, развития на этой основе музыкальной культуры и воспитание чувства стиля, ритма и ансамбля.


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Версия на азербайджанском языке Видео“Bakı Payızı 2023 - 35 il sonra” istedadlar müsabiqəsi keçiriləcək

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