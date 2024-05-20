Московский театр впервые представил в Баку спектакль "Волки о овцы"

При поддержке Банк ВТБ (Азербайджан) состоялись гастроли в Баку московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

При поддержке Банк ВТБ (Азербайджан) состоялись гастроли в Баку московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

Как сообщает Report, российские артисты впервые выступили на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра со спектаклем "Волки и овцы" по одноименной пьесе всемирно известного писателя-драматурга Александра Островского.

Хотя произведение написано в 1875 году, сюжет перекликается с современностью. Премьера спектакля в постановке Петра Фоменко состоялась 22 мая 1992 года.

Режиссер комедии в пяти действиях - Ма Чжен Хун. В ролях - Наталия Курдюбова, Александр Моровов, Екатерина Смирнова, Тахир Рахимов, Галина Кашковкая, Максим Литовченко и другие.

В спектакле на первый план с комическими ситуациями выдвигается существование вечных конфликтов между "Волками" и "Овцами". Действия в пьесе разворачиваются в небольшом губернском городке. Властная помещица Меропия Мурзавецкая пытается завладеть богатством своей соседки, вдовы Евлампии Купавиной и женить на ней своего нерадивого племянника. В ход идут заговоры, поддельные письма и фальшивые векселя. Но в городе появляется хищник покрупнее - умный и расчетливый петербуржец Василий Беркутов, которому также приглянулись вдова и ее состояние...

Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" был основан 27 июля 1993 года. Всего за годы существования было создано без малого девяносто спектаклей. Рожденные в стенах театра спектакли в разные годы становились лауреатами самых престижных российских и международных театральных форумов, принимали участие в различных международных театральных фестивалях.