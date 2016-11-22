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    В Аздраме состоялся показ спектакля "Письма с чужбины"

    Спектакль поставил народный артист Марахим Фарзалибеков

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля "Письма с чужбины" ("Qürbətdən gələn məktublar").

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль по одноименному произведению писателя-дипломата Гасана Гасанова поставил народный артист Марахим Фарзалибеков.

    Художник-постановщик - заслуженный деятель культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Гамид Казымзаде.

    Главные роли в спектакле исполнили народные артисты Рамиз Мелик, Лалезар Мустафаева, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Казым Абдуллаев, Аждар Гамидов, Эльшан Джабраилов, Вафа Зейналова, актер Эльчин Эфенди. 

    Отметим, что впервые спектакль был поставлен в театре в 2003 году под названием "Письма из Брюсселя". 

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