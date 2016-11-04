В Академическом национальном драмтеатре состоится премьера спектакля "Завещание"

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В 144-м сезоне Академический национальный драматический театр представит зрителям новый спектакль.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 5 ноября состоится премьера спектакля "Завещание", поставленного по пьесе писателя-публициста Гусейнбалы Миралямова "Звонки с того света".

Режиссером-постановщиком черной комедии является заслуженный артист Фирудин Магеррамов, режиссером - Алиф Джахангирли, режиссером-постановщиком - народный художник, лауреат государственной премии - Назим Балакишиев, музыкальное оформление - Камиль Исмаилов.

Роли в спектакле будут исполнять заслуженные артисты Аббас Гахраманов, Мунаввар Алиева, актриса Ляман Иманова, заслуженный артист Мирза Агабейли и актер Ровшан Керимдухт, заслуженные артистки Алмаз Аманова, Севиндж Алиева, актеры Рустам Рустамов, Эльчин Эфенди, заслуженный артист Казым Гасангулиев, Илаха Гасанова, Фарида Шахбазова, заслуженный артист Аслан Ширин и актер Рамин Шихалиев.

Художественными руководителями спектакля являются Дильбар Исмаилова и Вугар Мамедов.