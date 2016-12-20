В Академическом национальном драматическом театре представят новогодний праздничный спектакль

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре представят сказку-спектакль "В стране льдов" ("Buzlar ölkəsində").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, ежедневно запланированы 4 сеанса праздничного спектакля (11:00, 13:00­, 15:00 и 17:00), показ которого продлится с 24 декабря по 4 января.

Спектакль подготовлен по мотивам сказки Анара Садыгова.

Режиссер постановки – Элиф Джахангирли.

В спектакле задействованы заслуженные артисты – Мехрибан Ханларова, Альвида Джафаров, Шалала Шахвередгызы, Севиндж Алиева, Эльхан Гулиев, актеры Джумшуд Зейналов, Рашад Бахтияров, Рада Насибова, Хадиджа Новрузлу, Рамин Шихалиев, Вусал Мустафаев, Матлаб Абдуллаев, Диляра Назарова, Илаха Гасанова.