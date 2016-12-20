В Академическом национальном драматическом театре представят новогодний праздничный спектакль

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре представят сказку-спектакль "В стране льдов" ("Buzlar ölkəsində").
Как сообщили Report в пресс-службе театра, ежедневно запланированы 4 сеанса праздничного спектакля (11:00, 13:00, 15:00 и 17:00), показ которого продлится с 24 декабря по 4 января.
Спектакль подготовлен по мотивам сказки Анара Садыгова.
Режиссер постановки – Элиф Джахангирли.
В спектакле задействованы заслуженные артисты – Мехрибан Ханларова, Альвида Джафаров, Шалала Шахвередгызы, Севиндж Алиева, Эльхан Гулиев, актеры Джумшуд Зейналов, Рашад Бахтияров, Рада Насибова, Хадиджа Новрузлу, Рамин Шихалиев, Вусал Мустафаев, Матлаб Абдуллаев, Диляра Назарова, Илаха Гасанова.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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