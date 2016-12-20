 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Академическом национальном драматическом театре представят новогодний праздничный спектакль

    Спектакль В стране льдов подготовлен по мотивам сказки Анара Садыгов

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре представят сказку-спектакль "В стране льдов" ("Buzlar ölkəsində").

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, ежедневно запланированы 4 сеанса праздничного спектакля (11:00, 13:00­, 15:00 и 17:00), показ которого продлится с 24 декабря по 4 января.

    Спектакль подготовлен по мотивам сказки Анара Садыгова.

    Режиссер постановки – Элиф Джахангирли.

    В спектакле задействованы заслуженные артисты – Мехрибан Ханларова, Альвида Джафаров, Шалала Шахвередгызы, Севиндж Алиева, Эльхан Гулиев, актеры Джумшуд Зейналов, Рашад Бахтияров, Рада Насибова, Хадиджа Новрузлу, Рамин Шихалиев, Вусал Мустафаев, Матлаб Абдуллаев, Диляра Назарова, Илаха Гасанова.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi