Умерла актриса Валентина Березуцкая

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал "Россия К" ("Культура") на своем сайте в четверг.

"На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Березуцкая", - говорится в сообщении.

Березуцкая в 1955 году закончила актерский факультет ВГИКа, а дебютной для нее стала эпизодическая роль в фильме "Вольница" (1955). Она также снималась в фильмах "Летят журавли" (1957), "Баллада о солдате" (1959), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Покровские ворота" (1982), "Старухи" (2003), "Дневной дозор" (2006), "Адъютант его превосходительства" и других.

За роль Феклы в "Старухах" Березуцкая получила российскую национальную кинематографическую премию "Ника". Всего актриса исполнила более 200 ролей в кино, снималась в телепередачах, сериалах и документальных фильмах.