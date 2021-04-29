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Умер легендарный комик, прославившийся своим необычным смехом

Умер легендарный комик, прославившийся своим необычным смехом В Испании в возрасте 65 лет скончался легендарный комик Хуан Хойя Борха, обретший всемирную известность благодаря видеоролику, где он хохочет до слез, безуспешно пытаясь рассказать историю
Искусство
29 апреля 2021 г. 01:56
Умер легендарный комик, прославившийся своим необычным смехом
Хуан Хойя Борха

В Испании в возрасте 65 лет скончался легендарный комик Хуан Хойя Борха, обретший всемирную известность благодаря видеоролику, где он хохочет до слез, безуспешно пытаясь рассказать историю.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, актера госпитализировали в университетскую больницу Вирхен дель Росио в Севилье, где он умер в среду.

Отмечается, что причиной смерти комика стал не коронавирус - его жизнь оборвалась из-за рецидива старого заболевания.

Борха стал известен в 2000-х годах благодаря участию в ток-шоу El vagamundo, где он прославился своими юмористическими рассказами и необычным смехом, за который получил прозвище Хохотун.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyanın məşhur komik aktyoru vəfat edib

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