Умер автор знаменитого граффити с Брежневым

Скончался художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Скончался художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Как передает Report, об этом сообщает в социальных сетях главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала Орлова.

Его жена, художница Виктория Тимофеева, сообщала в социальных сетях, что Врубель в конце июня заразился коронавирусом и был госпитализирован. Она также рассказала, что его сердце не справлялось с болезнью, и ему становили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, введя в искусственную кому.

Одна из самых известных по всему миру работ Врубеля — граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был сделан по снимку французского фотографа Режиса Буссю, снявшего 4 октября 1979 года в Восточном Берлине во время награждения званием Героя ГДР и медалью имени Карла Маркса генсека компартии ГДР Эриха Хонеккера в объятиях Леонида Брежнева.

Отметим, что граффити было нарисовано на фрагменте Берлинской стены.