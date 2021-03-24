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Умер актер Джордж Сигал

Умер актер Джордж Сигал Голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет
Искусство
24 марта 2021 г. 06:23
Умер актер Джордж Сигал
Джордж Сигал

Голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет.

Как передает Report со ссылкой на издание Deadline, об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на супругу актера Соню Сигал.

"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", - заявила она.

Джордж Сигал был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии "С шиком" (1973), за которую он получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер".

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Версия на азербайджанском языке Aktyor Corc Siqal vəfat edib

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