Умер актер Джордж Сигал

Голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет

Голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет.

Как передает Report со ссылкой на издание Deadline, об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на супругу актера Соню Сигал.

"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", - заявила она.

Джордж Сигал был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии "С шиком" (1973), за которую он получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер".